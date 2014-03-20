离岸人民币：台湾柜买中心拟与新加坡及伦敦合作架构人民币债券平台--报载

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月20日 - 台湾本地媒体经济日报周四指出，为快速达成人民币离岸中心的目标，柜买中心将积极与新加坡及伦敦交易所合作架构共同发行及交易的人民币债券平台。
报导引述柜买中心董事长吴寿山预期，台湾的宝岛债市场可望快速攀升，今年发行量有机会增加160亿元人民币，朝总量体300亿元迈进。
吴寿山也指出，台湾与中国大陆贸易往来高达1,200亿美元，且台湾以中小企业为主的经济本质，与两岸频繁的贸易连结，成为发展人民币离岸中心的优势。
吴寿山也指出，与新加坡及伦敦交易所合作共同架构人民币离岸中心，透过人民币计价债券的发行与交易，一方面增加宝岛债国际能见度，一方面也可以增加贸易结算效率及企业筹资便利性。
台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。
根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)已发行总额为121亿元人民币。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。