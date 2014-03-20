离岸人民币：台湾柜买中心拟与新加坡及伦敦合作架构人民币债券平台--报载

路透台北3月20日 - 台湾本地媒体经济日报周四指出，为快速达成人民币离岸中心的目标，柜买中心将积极与新加坡及伦敦交易所合作架构共同发行及交易的人民币债券平台。

报导引述柜买中心董事长吴寿山预期，台湾的宝岛债市场可望快速攀升，今年发行量有机会增加160亿元人民币，朝总量体300亿元迈进。

吴寿山也指出，台湾与中国大陆贸易往来高达1,200亿美元，且台湾以中小企业为主的经济本质，与两岸频繁的贸易连结，成为发展人民币离岸中心的优势。

吴寿山也指出，与新加坡及伦敦交易所合作共同架构人民币离岸中心，透过人民币计价债券的发行与交易，一方面增加宝岛债国际能见度，一方面也可以增加贸易结算效率及企业筹资便利性。

台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。