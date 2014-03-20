中国公开市场：今日进行260亿元28天正回购，本周净回笼480亿

路透北京3月20日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行260亿元人民币28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场净回笼资金480亿元。

央行公开市场周二单日净回笼650亿元，回笼工具仍由28天期正回购独当，资金利率应声普涨。市场人士表示，央行仍在通过本外币市场等各种方式进行总量调控，以引导货币市场利率处于合意水平，在平稳政策基调下回笼保证流动性不至于过于泛滥。

本周公开市场有780亿元的正回购到期，其中周二350亿元，周四430亿元。

3月初以来资金利率持续低位波动，央行公开市场上周顺势拉长资金锁定期限，以28天正回购操作完全取代14天品种，但净回笼规模继续缩减。市场人士认为，在前期外汇占款增幅累积效应下，近期流动性持续宽松，而央行仍旧温和回笼资金量，表明在当前宏观经济欠佳的背景下，短期维稳意图仍难彻底消除。

此前面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。两周前重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；直到上周即转变为仅有28天期操作，逐渐加长回笼资金期限的意图明显。(完)

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