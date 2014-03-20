国际油市：美国原油期货持于100美元上方，因库欣库存下降

0023GMT，美国4月原油期约 持平于每桶100.37美元，上日结算价上涨0.67美元。4月合约将于周五到期。

根据周三公布的政府数据，美国上周原油库存大增近600万桶，增幅比预期高于一倍多，炼厂产能利用率降至近一年最低水平。

数据显示，库辛原油库存减少98.9万桶，因TransCanada Corp 运营的一条管线继续输送石油至墨西哥湾沿岸，该地区库存增长470万桶，至年内高位。

欧洲领导人周四和周五将在布鲁塞尔召开会议，商讨如何降低对俄罗斯天然气的依赖。

法国兴业银行周三调降对2014年原油均价预估，称尽管基本面强劲但油价表现欠佳。该行将指标原油价格预估从每桶108美元下调至106，将西德克萨斯中质油价格预估从99美元调降至96美元。(完)

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