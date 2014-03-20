国际油市：美国原油期货持于100美元上方，因库欣库存下降

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
0023GMT，美国4月原油期约 持平于每桶100.37美元，上日结算价上涨0.67美元。4月合约将于周五到期。
根据周三公布的政府数据，美国上周原油库存大增近600万桶，增幅比预期高于一倍多，炼厂产能利用率降至近一年最低水平。
数据显示，库辛原油库存减少98.9万桶，因TransCanada Corp 运营的一条管线继续输送石油至墨西哥湾沿岸，该地区库存增长470万桶，至年内高位。
欧洲领导人周四和周五将在布鲁塞尔召开会议，商讨如何降低对俄罗斯天然气的依赖。
法国兴业银行周三调降对2014年原油均价预估，称尽管基本面强劲但油价表现欠佳。该行将指标原油价格预估从每桶108美元下调至106，将西德克萨斯中质油价格预估从99美元调降至96美元。(完)
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(编译 于春红/王兴亚；审校 侯向明/郑茵)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。