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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 09:01 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下滑，因日股转跌

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* 日经指数开高走低

* 日本财务省数据显示，外资上周抛售1.09万亿(兆)日圆日股，为纪录最大规模

* 美元/日圆呈下行态势，因与日股有密切关联

* 在102.00附近有支撑。 (完)

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