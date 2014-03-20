美国个股：美国银行将在全球交易与投行业务两部门裁员不到5%--彭博

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透3月19日 - 彭博社援引三位直接知情人士的话称，美国银行 将在全球交易与投行业务两个部门裁员。
彭博称，此次裁员将涉及两部门中不到5%的员工，其中一些员工主动请辞。
彭博援引两位消息人士称，该行的美国投资级工业品交易主管Thomas Skove是主动请辞中的一员。
彭博引述知情人士称，美银本月从瑞士信贷 挖来Jon Klein担任投资级交易的董事总经理。
由于不在正常工作时间段，无法联系到美银对此置评。(完) (编译 石冠兰 审校 王翔琼/于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。