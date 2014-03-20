《中国报摘》--其他报纸重要消息3月20日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**上海证券报**
--记者从权威渠道获悉，保监会已起草《关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见（征求意见稿）》，“以房养老”有望在北京、上海、广州、武汉四个城市进行试点。
--保监会下发通知，明确要求外资保险公司与其关联企业从事再保险交易应遵循合规、诚信、公允的原则。
--证监会发布的最新数据显示，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司成为为基金销售机构提供第三方电子商务平台服务的机构，此前只有浙江淘宝网络有限公司一家。
**第一财经日报**
--国家发改委近日公告称，核准五条铁路线路建设项目，总投资额逾1,400亿元人民币，五条铁路分别为新疆红柳河至淖毛湖、哈尔滨至牡丹江、哈尔滨至佳木斯、青岛至连云港以及杭州至黄山。
--记者从中国银行 上海总部获悉，截至2013年末，中行台北分行跨境人民币清算笔数约7万笔，金额已超过400亿元人民币。
**21世纪经济报 道**
--记者获悉，林岱仁将接替万峰任中国人寿 总裁，万峰将转任中国人寿集团副总裁。
--泰康人寿一位业务部门管理层人士透露，预计泰康今年会完成在港股IPO（首次公开发行），应该在下半年启动。
--国家电网公司表示，新电改方案上报国务院的消息不属实。
**东方早报**
--消息人士透露，国泰君安证券将接手上海电气集团持有的华安基金公司20%股权，或将成为华安基金的控股股东。
**金融时报**
--中国银行与西太平洋银行完成首笔人民币兑新西兰元直接交易。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。