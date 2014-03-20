《中国报摘》--其他报纸重要消息3月20日

**上海证券报**

--记者从权威渠道获悉，保监会已起草《关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见（征求意见稿）》，“以房养老”有望在北京、上海、广州、武汉四个城市进行试点。

--保监会下发通知，明确要求外资保险公司与其关联企业从事再保险交易应遵循合规、诚信、公允的原则。

--证监会发布的最新数据显示，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司成为为基金销售机构提供第三方电子商务平台服务的机构，此前只有浙江淘宝网络有限公司一家。

**第一财经日报**

--国家发改委近日公告称，核准五条铁路线路建设项目，总投资额逾1,400亿元人民币，五条铁路分别为新疆红柳河至淖毛湖、哈尔滨至牡丹江、哈尔滨至佳木斯、青岛至连云港以及杭州至黄山。

--记者从中国银行 上海总部获悉，截至2013年末，中行台北分行跨境人民币清算笔数约7万笔，金额已超过400亿元人民币。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，林岱仁将接替万峰任中国人寿 总裁，万峰将转任中国人寿集团副总裁。

--泰康人寿一位业务部门管理层人士透露，预计泰康今年会完成在港股IPO（首次公开发行），应该在下半年启动。

--国家电网公司表示，新电改方案上报国务院的消息不属实。

**东方早报**

--消息人士透露，国泰君安证券将接手上海电气集团持有的华安基金公司20%股权，或将成为华安基金的控股股东。

**金融时报**

--中国银行与西太平洋银行完成首笔人民币兑新西兰元直接交易。(完)