金砖国家：3月19日股汇市收盘纵览

路透3月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月9日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.2%，至950.59点。

中国股市：沪综指小幅收跌，房地产业担忧加剧令地产金融股承压

中国汇市：人民币即期连四日收贬，盘中一度突破6.20大关

香港股市：恒指小幅收低，腾讯财报公布前股价下滑

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拉美股市：对美国联邦储备理事会(美联储)政策声明和叶伦讲话反应不一，MSCI明晟拉美指数 回吐早盘部分涨幅，尾盘收高0.54%报2,928.67点。巴西股市Bovespa指数 守住0.9%涨幅报46,567.23点，不过其涨势主要靠国营石油公司Petroleo Brasileiro 和国家控股银行Banco do Brasil 的支撑，两者分别上涨3%和4.6%。

拉美汇市：拉美货币大致持稳，市场静待美联储货币政策决定

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南非股市：收低，Naspers 大跌4.9%报1,160.05兰特，对股指点位拖累最大，之前该公司持有逾三分之一股权的中国互联网企业腾讯控股 公布的季度获利增长为将近两年来最慢。指标Top-40绩优股指数 跌0.9%至42,006.91点。综合指数 亦跌0.8%，至46,666.54点。

南非汇市：兰特兑美元持稳，因通胀数据在预料中

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印度股市：收盘几近持平，脱离前一日创下的高点，IT代工类股因业绩令人担忧而下挫，同时投资者亦对ONGC等近期表现优异的个股进行获利了结。BSE指数 上涨0.25%报21,832.86点，脱离周二创下的纪录高点22,040.72点。NSE指数 收高0.11%报6,524.05点，亦从昨天的纪录高点6,574.95点回落。

印度汇市：印度卢比创将近两周来最大涨幅，外资继续涌入当地股市。卢比兑美元 收在60.95/96，较周二的61.19/20升值0.4%，为3月6日以来最大单日升幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.47%，至1,155.810点。MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.23%，至637.21点。