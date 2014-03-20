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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 09:14 BJT

芝加哥期市：小麦期货下挫，市场对作物遭受损害的忧虑抑制跌幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 712.50 -3.25 -0.45% +2.89% 631.78 76

CBOT玉米 485.50 -2.25 -0.46% -0.15% 468.60 61

CBOT大豆 1429.25 -2.00 -0.14% +0.78% 1380.86 61

CBOT稻米 $15.50 -$0.02 -0.13% +0.65% $15.65 61

美国原油 $100.40 $0.03 +0.03% +0.70% $101.02 52

汇率

欧元/美元 $1.382 -$0.001 -0.07% -0.79%

美元/澳元 0.902 -0.002 -0.24% -1.19%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 于春红/孙茉莉；审校 石冠兰/王兴亚)
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