港报财经评论：烂债违约非黑天鹅--信报3月20日

烂债违约非黑天鹅/ 习广思

俄罗斯风险稍为降温，投资市场转移密切关注联储局议息。议息结果理应没有太大变数，缩减买债几成定局，但耶伦首度上场，其会后声明及语调，以至加息门槛会否改变，才是市场关注的焦点。既然市场如此高度关注，这也是耶伦出手出口的时机。事实上，自纽西兰加息以来，已有投行开始以加息大做文章，警告2015年进入加息周期，而联储局内鹰派抬头，耶伦到底如何平衡政策及讯息，既制订新的前瞻指引，亦说服市场低息环境、刺激政策会持续，将是一大考验；否则的话，加息预期升温的话，对股市是颇为赶客的消息。

港股有多弱？周二晚欧美股市反弹，但昨天恒指连反弹都乏力，收报21,568点，大市成交额641亿港元。恒指在21,500点先找到技术支持，能否继续反弹，将视乎3个因素：一是外围因素，二是A股能否止跌，三是业绩左右市况，重重难关如何过？昨天银娱 业绩符合预期，虽然派息但纯属特别息，股价绩后偏软，走势依然是弱。腾讯 业绩符合预期，但焦点在于其一拆五，散户会否因此起哄？小心太兴奋冲动，反而随时为大户接货呢。

大市欠缺方向，但业绩成为波动的源头。金山 、通达 绩后股价续升，大有强者愈强之势。吉利 管理层的注资言论在绩后引发股价急涨，但股价积弱多时，谷底反弹吸引力不如愈来愈强的股份。和黄 分拆屈臣氏的消息日多，估计本周会申请上市，股价在业绩利好后一度调整，中长线走势仍可看好。中国债务违约风险不断上升，在媒体报道后，恍似是山雨欲来，随时有爆煲危机。然而，投资者要记着这是一场由中国主导的市场测试，企债违约风险将在第二季上升，继续令股市受压，但这不是中国“硬着陆”或者世界末日，亦未见中国测试玩出火迹象，故风险最终可控。只不过，在市场被未明朗因素笼罩之际，中国淡风继续吹，而股市及债市受压之际，投资者入市可先等，毋须心急，毕竟这场试炼尚未结束。

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欧罗瑞郎下半年料转弱/ 苏子

前天德国及昨天瑞士公布的3月份ZEW经济指数均远较预期差，由于ZEW指数是用作衡量投资者对未来半年经济展望的强弱指标，故远差于预期的数据，反映目前德国及瑞士的经济情况有可能开始转差。相信欧罗及瑞郎这两只近期不受负面数据影响及表现极度强势的货币，上升势头或于稍后汇价成功触发市场大量止蚀盘后才出现逆转。今年下半年欧罗及瑞郎才会有较大的回落空间，故那些目前有意捕捉这两只货币可能会出现逆转性回落的投资者，需要耐心等待多一会才采取行动，以免受困并提高入市后的整体获利回报。欧罗及瑞郎或要待下半年才再次转弱的关键原因，预料与届时美元整体走势已成功止跌回升有关。预料美元较难摆脱持续多时的疲弱势头，今晨联储局将公布议息结果，随后主席耶伦将召开新闻发布会，解释会议中所做出的各项决策。

由于联储局已连续3次收水，故目前市场已视联储局的收水行动为常规措施，预料对市场较难有明显冲击，反而市场将更关注耶伦会否明确指出，6.5％的失业率已不再是联储局应否加息的关键原因。倘若联储局今晨宣布修改这方面的利率前瞻指引，将反映耶伦鸽派本色不改，未来美国要进入加息周期的时间或较市场所预期的更要迟得多，相信将令目前表现疲弱的美元，吸引更多的顺势投资者加入抛售行动，结果势必令到本周美汇指数将显着跌破20周保历加通道的79.45底部支持收市，令下周向下作出重大突破并以单边市形式往下寻底的可能性大增。若下半年美国数据仍强劲，加上收水已近完成，届时美元才可以正式见底回升。

一旦美元再次掉头下挫，预料近期表现偏弱但却成功守稳在50天SMA支持以上的英镑兑美元将可回复上升的劲力，稍后若顺利突破上周四的1.6718美元高位阻力，相信将令不少不看好的投资者投降，预料有助英镑兑美元稍后顺利突破今年的1.6822美元高位，随后进一步朝着1.7美元心理关口迈进。

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