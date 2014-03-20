港报财经评论：金山擎天增长故事未完--经济日报3月20日

金山擎天增长故事未完/ 林瑞芬

港股上周吃完惊风散后，本周似乎大致镇定，但反弹力不足。美股周二第2个交易日回升，但恒指昨收报21,568，跌14点；成交额641亿港元。恒指暂于上升轨近21,500争持，稳守反弹力暂有限，22,000为即市阻力。而向下的话估紧也是21,000至21,200有底，投资者可以积极的，现阶段仍是检阅业绩。市场对公司业绩的反应有时也摸不着头脑，如前被看淡的吉利汽车 ，因去年度盈利多赚30%，股价急升15.3%，论盈利升幅不算大，反弹可能都是股价超值。超值的中资股确不少，就不是只只如此神奇表现。

金山软件 上周随腾讯 跌至近50天线26.1港元左右但稳守，昨因去年度业绩胜预期而急升8.6%至30.7港元，又闯顶！金山2013年度收益21.73亿人民币，按年增加54%；纯利增长55%至6.71亿人民币，每股盈利58.12分，胜市场预期。3年前雷军重掌金山，于2012年开始变革为互联网企业，再于2013年转移至移动业务，成绩有目共睹。当然股价已抽升不少，投资者疑虑是公司的盈利高增长故事完未，惟手游的即将推出、旗下互联网安全平台（KIS）正在美国启动上市程式，以及乘小米顺风车，均是故事未完之由。若相信故事未完，在移动互联网平台上及云计算上，有更大空间的话，股价就可能仍未见顶，逢低收集。

总计去年度，金山的收益约50%来自网络游戏，49%的收益来自应用软件。网络游戏总计收入为10.95亿人民币，按年增长29%，其中主要受《剑网3》游戏大受欢迎所致。一向以来，集团有自行研发团队专注发展网络游戏业务，游戏收入稳步有增的同时，来自付费帐户的每月平均收入都颇为稳定，2013年3月底止为47人民币，2013年12月底为49人民币。未来2个月内，金山将推出首个手机游戏《神之遗迹》，在小米手机大卖的协同效益，以及现有强劲应用软件移动活跃用户的基础之下，有机会令此首个手机游戏成功受欢迎，成为市场憧憬的盈利增长点。今年2月小米入股公司旗下游戏研发公司西山居，相信有利手游业务的发展，因手机游戏需要流量去推动，而小米的手机出货量及移动用户人数近年有惊人增长，两者合作有利拓展分发平台。

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