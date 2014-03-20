更新版1-新西兰经济：第四季经济稳健成长，支持稳定升息走向

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
新西兰元 稍早受到美联储决议打压，GDP数据公布后仍下跌约0.33美分，报0.8535美元。
新西兰食品出口买需强劲，尤其是出口中国的奶制品，建筑业受震后重建项目拉动不断增长，以及移民人口增加促进消费者支出，这些因素都有助于经济发展。
整体而言，比起第三季增长率下修为1.2%，第四季经济成长的基础更为宽泛。
但尽管乳品出口大增20.6%，关键的农业部门却放慢2%，这是因为企业仅出清在先前旱灾后增加生产的库存，导致第四季乳品和畜产品生产有所下降。
机器和设备投资增加推动批发贸易部门；与此同时家庭支出强劲，消费者购买平板电视等较高价商品。
建筑业活动增长0.4%，基础设施建设增长，但新屋建筑持平，而非住宅建筑则下降。
以开支为计算基础的GDP按季增长0.6%，因家庭消费支出增加、厂房、机器和设备投资增长且住宅建筑增加。预估值为增长0.8%。(完) (编译 李婷仪/石冠兰 审校 张荻/张若琪)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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