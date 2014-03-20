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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 10:02 BJT

更新版1-新西兰经济：第四季经济稳健成长，支持稳定升息走向

新西兰元 稍早受到美联储决议打压，GDP数据公布后仍下跌约0.33美分，报0.8535美元。

新西兰食品出口买需强劲，尤其是出口中国的奶制品，建筑业受震后重建项目拉动不断增长，以及移民人口增加促进消费者支出，这些因素都有助于经济发展。

整体而言，比起第三季增长率下修为1.2%，第四季经济成长的基础更为宽泛。

但尽管乳品出口大增20.6%，关键的农业部门却放慢2%，这是因为企业仅出清在先前旱灾后增加生产的库存，导致第四季乳品和畜产品生产有所下降。

机器和设备投资增加推动批发贸易部门；与此同时家庭支出强劲，消费者购买平板电视等较高价商品。

建筑业活动增长0.4%，基础设施建设增长，但新屋建筑持平，而非住宅建筑则下降。

以开支为计算基础的GDP按季增长0.6%，因家庭消费支出增加、厂房、机器和设备投资增长且住宅建筑增加。预估值为增长0.8%。(完) (编译 李婷仪/石冠兰 审校 张荻/张若琪)
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