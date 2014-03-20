全球金融：美国首支A股ETF受追捧，资管公司趁热打铁挺进中国股市

**限制放宽，资金滚滚而来**

美国ETF基金要想进入A股市场，只能按照2011年开始的一项新计划，与有资格的资产管理公司合作方能购股。但这项名为人民币合格境外投资者(RQFII)的计划要求他们通过为数不多的香港合作伙伴来购买股票，严重限制了购股数量。

中国监管机构在去年3月扩大了该计划，并将投资额度提高了约12倍，达到435亿美元。

投资者踊跃而来。中国国家外汇管理局公布数据，人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度2月来增加126亿元人民币。

“投资呈指数级增长--不仅是购买额度，还有资产管理公司和投资者的数量，”富时指数研究主管Jamie Perrett说。

美国ETF基金需要和香港、台湾、伦敦或新加坡有资质的公司合作，才能将A股纳入其ETF成份股当中。根据中国证监会数据，截至2013年11月，共计有56家合格的RQFII公司，较2012年10月时增长12%。

合作是将A股ETF引入美国市场的关键。美国ETF基金公司拥有约1.7万亿美元资产，占有最大的市场份额。China Asset Management Co的经理人Curtis Tai表示，这个安排的思路在于，他们可以利用美国国内广阔的销售网络，香港资产管理公司可以提供有关大陆市场的第一手资料，并帮助进入A股市场。

主要环球指数编制公司也即将把A股纳入其指标指数。MSCI上周宣布，计划最早在2015年5月将A股纳入其新兴市场指数；富时也将在3月底进行半年一次的指数国家类别调整。富时表示，分类如有变化，将在9月宣布。

Hudachek认为，A股如能被纳入许多大型基金追踪的全面指标股指，将可极大地刺激资金流向A股市场。(完)