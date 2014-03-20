EIA库存周报：美国原油库存升幅远超预期，炼厂利用率降至近一年低点

路透纽约3月19日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存大增近600万桶，几乎是预估增幅的两倍，因炼厂产能利用率下滑至近一年最低水准。

美国上周原油库存增加590万桶，远高于分析师预估的增加260万桶。

炼厂产能利用率下滑0.4个百分点至85.6%，为2013年4月26日当周以来最低。

包含取暖油在内的馏分油库存降幅亦大于预期，来到2008年5月最低水准。馏分油库存上周减少310万桶，为预估降幅60万桶的五倍多。

瑞穗证券的商品期货主管Bob Yawger称，馏分油库存减少反映冬季尾声严寒气候带动的需求。

汽油库存上周减少150万桶，符合分析师预期。

数据显示，库欣原油库存上周下滑98.9万桶，因TransCanada Corp 的管线持续将原油输至墨西哥湾地区，湾区库存增加470万桶，来到今年高点。

美国原油期货 在数据公布后大跌逾0.70美元。(完)

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