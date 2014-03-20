EIA库存周报：美国原油库存升幅远超预期，炼厂利用率降至近一年低点

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约3月19日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存大增近600万桶，几乎是预估增幅的两倍，因炼厂产能利用率下滑至近一年最低水准。
美国上周原油库存增加590万桶，远高于分析师预估的增加260万桶。
炼厂产能利用率下滑0.4个百分点至85.6%，为2013年4月26日当周以来最低。
包含取暖油在内的馏分油库存降幅亦大于预期，来到2008年5月最低水准。馏分油库存上周减少310万桶，为预估降幅60万桶的五倍多。
瑞穗证券的商品期货主管Bob Yawger称，馏分油库存减少反映冬季尾声严寒气候带动的需求。
汽油库存上周减少150万桶，符合分析师预期。
数据显示，库欣原油库存上周下滑98.9万桶，因TransCanada Corp 的管线持续将原油输至墨西哥湾地区，湾区库存增加470万桶，来到今年高点。
美国原油期货 在数据公布后大跌逾0.70美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。