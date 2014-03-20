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中国汇市 | 2014年 3月 20日 星期四 09:27 BJT

中国汇市：人民币兑美元中间价报6.1460元

路透上海3月20日 - 中国人民币兑美元 中间价 周四报6.1460元，具体如下：

中间价 上日中间价 上日询价系统最后一笔成交价 -------------------------------------------------------

6.1460 6.1351 6.1965

2005年汇改以后，人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定。之后改进为：外汇交易中心于汇市开盘前，向所有银行间汇市做市商询价，根据一定的计算方式，得到当日的中间价。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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