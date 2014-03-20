《独家新闻》高盛正研究出售iHealth Technologies--消息

路透纽约3月19日 - 知情人士指出，高盛 的私募股权部门和Oak Investment Partners正就出售iHealth Technologies进行谈判，此宗交易对这家医疗索赔公司的估价可能在10亿美元以上。

消息人士周三表示，两家投资公司正与少数几家私募股权公司就出售iHealth进行谈判。iHealth是一家协助保险商处理医疗索赔案件的企业。

两名知情人士称，高盛的投资银行部门及专业金融顾问公司TripleTree LLC正对可能的出售提供建议。

因此事未公开，上述消息来源均要求匿名。高盛、Oak Investment Partners、iHealth和TripleTree的代表未立刻回应。

据iHealth网站，该公司创立于2001年，业务包括向逾75家医疗保健机构提供分析和服务，以助控制医疗和行政成本，保险计划也在服务范围内。高盛在2006年收购该公司，收购金额未公开。