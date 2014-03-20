《独家新闻》高盛正研究出售iHealth Technologies--消息

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透纽约3月19日 - 知情人士指出，高盛 的私募股权部门和Oak Investment Partners正就出售iHealth Technologies进行谈判，此宗交易对这家医疗索赔公司的估价可能在10亿美元以上。
消息人士周三表示，两家投资公司正与少数几家私募股权公司就出售iHealth进行谈判。iHealth是一家协助保险商处理医疗索赔案件的企业。
两名知情人士称，高盛的投资银行部门及专业金融顾问公司TripleTree LLC正对可能的出售提供建议。
因此事未公开，上述消息来源均要求匿名。高盛、Oak Investment Partners、iHealth和TripleTree的代表未立刻回应。
据iHealth网站，该公司创立于2001年，业务包括向逾75家医疗保健机构提供分析和服务，以助控制医疗和行政成本，保险计划也在服务范围内。高盛在2006年收购该公司，收购金额未公开。
过去几年随着经济温和改善，美国保险索赔服务业的前景改善，该行业的私募股权交易活动也看俏。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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