新债招标：中国银行ABS优先A档中标利率6.0%，优先B档6.98%--发行快报

路透上海3月20日 - 中国债券信息网发行快报显示，中国银行 今日上午招标发行今年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，优先A档中标利差3.0%，优先B档3.98%，按当前一年定存基准利率3%计算,中标利率分别为6.00%和6.98%

刊登在中国债券信息网的公告显示，A档和B档招标基本利差分别为5.6%-6.1%和6.7%-7.2%。

本次ABS发行总额93.828602亿元人民币，其中优先档将招标发行。优先A档为76.93亿元，优先B档8.91亿元，均采用单一利差（荷兰式）招标方式，基准利率为一年期定期存款利率；次级档为7.988602亿元，将定向发行。发起机构中行将持有各档ABS发行规模的5%。

本期资产支持证券由金谷国际信托担任发行人和受托人，国泰君安证券、中信建投证券和中银国际证券为主承销商。采用双评级制，联合资信对优先A档和B档的预定评级分别为AAA、AA，中债资信对优先A档和B档的预定评级则为AAA、A+。

上述ABS缴款日为3月21日，起息日为3月24日。

除大型商业银行外，三大政策性银行去年下半年起也均有开展资产证券化业务。国开行2月24日招标的两期铁路专项ABS利差均为-26bp，接近区间上限。

此前中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。(完)