港报社评：开放电力市场打前哨战--星岛日报3月20日

政府就香港未来发电燃料组合谘询民意，提出两个供市民选择的方案，发电成本都会增加1倍，环保表现各有千秋。市民选择哪一个方案，直接关系到香港日后透过开放电力市场引入价格竞争的能力。

为了改善空气质素及减少温室气体排放，香港逐步取缔燃煤发电已成定局。早前政府考虑大幅增加从内地输入核电，但是在日本福岛核电站辐射泄漏灾难后，这个方案已经束诸高阁。

现在提出的两个方案，都需要增加天然气比例，有环保团体批评向南方电网购电，是把污染成本由香港转嫁内地。不过，谘询文件指出，现时南电的能源组合，核电只占2%，差不多45%是靠比天然气更洁净的水力发电，而且内地不断增加各类环保能源，长期持续改善质素。

虽然政府持开放态度，不过，谘询文件花不少笔墨解释向南方电网买电的各种疑虑，以及单靠大增天然气发电的局限。至于市民最关心的电费影响，文件只提及两个方案的发电成本一样，都会加1倍，至于实际电费影响还要看其他因素。

厘定电费，成本方面还要顾及电力公司的其他服务，制度方面视乎日后的计算许可利润机制。纯粹看稳定和可预测性，沿用目前的做法只增加天然气发电，在电费计算上有案可稽，有规可循，如果向南方电力买电，则可以打开新的游戏规则空间。

社会议论开放电力市场引入竞争多年，向南方电网购电，成为新的电力来源，为日后开放电网打开缺口，同时可以增加政府与两电谈判的筹码。今次的能源组合选择，已经变成开放电力市场与否的前哨战。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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