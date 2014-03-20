港报社评：适度买电既环保也更具成本效益--文汇报3月20日

政府就未来能源组合展开为期3个月的公众谘询。香港和内地融合日益密切，未来香港的能源供应不论采取什么方式，都和内地的能源政策密切相关。

此次谘询中，政府就未来能源组合提出两个方案，一是提高天然气发电比例，由目前20%增至60%，20%以再生能源或燃煤发电，大亚湾核电维持20%水平；二是由内地南方电网输入多30%电力，另外40%以天然气发电，大亚湾核电维持20%水平，燃煤供电减少至10%，输入电力占香港整体电力比例一半。按照方案一，提高天然气发电比例，需要投资新的发电机组，加上天然气价格上涨的因素，政府估计整体发电成本将会上升，届时电费的价格与向内地买电方案相差不大。香港地少人多，现时觅地建屋都相当困难，扩建垃圾堆、兴建焚化炉均遭遇重重障碍，未来要增建天然气发电厂恐怕会面对同样的困难和阻力。

如果采用「网对网」向内地买电方案，则更具灵活性。一来美加、欧洲以及毗邻的澳门早已实行「网对网」供电模式，并有相当长时间的经验，可作香港参考之用。香港未来若从南方电网输电，也只占南方电网发电量不足2%，并不会影响其供电的稳定性。特区政府表示，未来内地输港电价以不超过甚至低于香港自行产电成本作为基础。综合考虑，向内地买电成本效益较香港自行产电更有优势。

香港作为一个细小的经济体，不需要也不可能做到样样供应自行生产。在「一国两制」下，对于香港有利的事，国家将坚定不移地给予支持。香港电网与内地相连，向内地买电将是大势所趋。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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