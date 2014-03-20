港报社评：发电燃料组合新思维买电方案粗疏难评估--明报3月20日

政府就未来10年发电燃料组合，提出两个方案谘询公衆，其中向南方电网（下称南网）直接买电，占香港发电比例30%。

谘询文件列陈向南网买电有不少好处，例如燃料多元化；若香港向南网买电，理论上香港可引入原本没有的洁净燃料；另外，买电方案可增强香港两个电网的联系，创造了引入竞争的空间。这两点，可以视为买电的优点，不过，南网供应香港的电量，是用什么燃料发电，无从查究，这一点，相信会引发特别是环保人士的关注和讨论。

无论电厂或是电网供电，可靠性是重中之重。政府虽然倾向买电，但是对南网供电的可靠性和稳定性，所知也不多。

还有两点值得注意：（1）若香港向南网买电，从相关投资和成本看来，市民日后承担的电价，不会因为买电而减少，问题只是增加多少而已。（2）买电所需投资，若由中电和港灯负责，而它们的利润仍然与固定资产净值挂鈎，则岂非又可能为两电增加利润提供藉口和搭建平台？

香港不少市民有意愿为环保多付电价，南方电网既然包括云南的水力发电，政府理应提出一个方案，指定供港电量来自云南的水力发电厂，这种「点唱式」的「点对网」供电，由于可能需要投资于基础设施，加上电网或需拨出固定空间为香港服务，电价或许甚为高昂；不过，既然可再生能源是许多人的选择，则政府提出方案，列举数据，供社会和市民讨论再作抉择，较为恰当。若电价成本计算出来，整体社会根本不可能承担，也算是政府尽了交代的责任。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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