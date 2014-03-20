港报社评：检讨发电燃料组合，乘机开放电力市场--信报3月20日

政府昨天就香港发电燃料组合展开谘询，提出了两个方案，其一是向内地南方电网输入电力；其二是增加本地以天然气发电的比例。但不论采用哪一个方案，香港电费都会大幅增加。由于对未来发电燃料组合的选择，将影响到香港的电力供应模式，因而这次谘询，其实也可视为2018年后，亦即本地两家电力公司的《管制计划协议》届满后，全盘检讨相关市场规管架构的前奏曲。

「网电方案」与「本地发电方案」都各有利弊。香港可以从电网购电获得更多样化的清洁能源，不过肯定也加深香港对内地电力供应的依赖程度。

从好处着眼，香港地狭人稠，缺乏发电燃料，需要输入；加上找寻合适兴建新发电厂的地方的确也不容易，因此从外部输入电力供应，不失为理性的选择。

考虑到今后从内地输入更多电力，必然令目前两家电力公司需要缩小本地发电的规模。另一方面，按照目前两电的《管制计划协议》，若政府未来改变电力市场结构，两电无法收回所作出的投资，两家公司可以从市场收回「搁浅成本」，这样一来，也影响到电力收费的变化。因此清楚看到，发电燃料组合的变动，影响其实并不局限于清洁能源和电力可靠供应等选择。

对政府来说，也从公众利益角度考虑，开放电力市场竞争，不失为香港电力市场长期发展应走的方向。然而，从民生角度看，未来电费大幅上升，不仅增加低收入家庭的负担，甚至引起连锁性和广泛性的「加风」，后果委实不宜轻视。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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