港报社评：电力组合海鲜价，港人难抉择--经济日报3月20日

现时香港逾半电力来自较高污染的燃煤发电，港府昨发表谘询文件，建议改变电力组合，务求在2020年达更严格的减排目标，当中包括两方案，一是将较洁净但昂贵的天然气发电比例，由目前22%大增至60%，二是50%电力向内地购买。然而，公众最关注电价会加多少，港府仅放风指电价最多或升1倍，未明言两方案对电价的利弊，令市民难以抉择。

港府避谈电价，因对电价起关键影响的两电利润管制协议，要2018年才到期，港府或出于时序考量，先谘询电力组合问题，电价暂无法交代。

惟电力组合与减排仅是香港电力议题的一角，真正关键是市民承受能力。事实上，无论用哪一个电力组合，电价加幅的关键，皆要端视2018年后电力市场的格局。例如香港若决定大增天然气发电，两电大量投资相关设备与资产，现行9.99%的准许回报率在2018年后却不减，又或减幅有限，电费飈升势更急；两电准许利润若有较明显下调，又或在新利润管制协议中，加入纾缓电费加幅的新机制，市民未必无利。

正因电力组合和电价问题难分拆处理，港府不能只图头痛医头，应先从2018年后的电力改革着手，包括是否下调两电准许利润水平、是否开放市场等作具体研究，谘询公众寻求共识，才可更准确地推算哪一个电力组合最能平衡环保与市民负担，而非如现时般拿出两个价钱不明的套餐，要市民二选一兼包底。

近年香港深受空气污染之苦，市民固明白蓝天有价，惟港府不应回避2018年后的电力改革，才有望为不同电力组合打出明码实价的价钱牌，让港人作明智选择。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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