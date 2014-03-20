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中国汇市 | 2014年 3月 20日 星期四 09:53 BJT

中国汇市：人民币即期跌破6.21整数关，中间价跌逾百点至近四个半月低点

路透北京3月20日 - 扩波幅后第四日人民币跌势未止，人民币兑美元即期 周四盘初轻松跌破6.21整数关，最低较上日收盘价下跌逾200点子。中间价周四亦大跌逾百点至近四个半月低点，为连续第三日下挫。

北京时间09:49，人民币兑美元即期报6.2195元，为2013年3月11日来的最低点，上日收报6.1965元。今日人民币兑美元中间价 为6.1460元，上日中间价为6.1351元。

离岸人民币即期价格亦跌破6.20关口。北京时间09:45，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2038/47元，上一交易日尾盘报6.1870元。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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