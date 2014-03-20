中国汇市：人民币即期跌破6.21整数关，中间价跌逾百点至近四个半月低点

路透北京3月20日 - 扩波幅后第四日人民币跌势未止，人民币兑美元即期 周四盘初轻松跌破6.21整数关，最低较上日收盘价下跌逾200点子。中间价周四亦大跌逾百点至近四个半月低点，为连续第三日下挫。

北京时间09:49，人民币兑美元即期报6.2195元，为2013年3月11日来的最低点，上日收报6.1965元。今日人民币兑美元中间价 为6.1460元，上日中间价为6.1351元。