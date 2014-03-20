路透基点：两家银行全额承销海尔国际2.5亿美元贷款案--RLPC

银行受邀以两个层级参贷：承贷5,000万美元或以上者，综合收益170个基点，有50个基点的费用，享牵头行头衔；承贷2,500万-4,900万美元者，综合收益165个基点，有25个基点的费用，享主办行头衔。

去年10月，海尔电器集团的三年期子弹式贷款案规模从1.5亿美元扩大至2.45亿美元。该笔贷款亦由苏格兰皇家银行牵头和承销，最高综合收益140个基点，费用为60个基点，贷款利率为LIBOR加码120个基点。(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)