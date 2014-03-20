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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 09:49 BJT

路透基点：两家银行全额承销海尔国际2.5亿美元贷款案--RLPC

路透香港3月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，澳新银行(澳盛银行,ANZ)和苏格兰皇家银行已经全额承销海尔国际有限公司的2.5亿美元五年期子弹式贷款。

根据消息人士，是次贷款由海尔电器集团提供担保，将用于一般企业用途。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码160个基点。

银行受邀以两个层级参贷：承贷5,000万美元或以上者，综合收益170个基点，有50个基点的费用，享牵头行头衔；承贷2,500万-4,900万美元者，综合收益165个基点，有25个基点的费用，享主办行头衔。

去年10月，海尔电器集团的三年期子弹式贷款案规模从1.5亿美元扩大至2.45亿美元。该笔贷款亦由苏格兰皇家银行牵头和承销，最高综合收益140个基点，费用为60个基点，贷款利率为LIBOR加码120个基点。(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
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