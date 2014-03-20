路透基点：两家银行全额承销海尔国际2.5亿美元贷款案--RLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，澳新银行(澳盛银行,ANZ)和苏格兰皇家银行已经全额承销海尔国际有限公司的2.5亿美元五年期子弹式贷款。
根据消息人士，是次贷款由海尔电器集团提供担保，将用于一般企业用途。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码160个基点。
银行受邀以两个层级参贷：承贷5,000万美元或以上者，综合收益170个基点，有50个基点的费用，享牵头行头衔；承贷2,500万-4,900万美元者，综合收益165个基点，有25个基点的费用，享主办行头衔。
去年10月，海尔电器集团的三年期子弹式贷款案规模从1.5亿美元扩大至2.45亿美元。该笔贷款亦由苏格兰皇家银行牵头和承销，最高综合收益140个基点，费用为60个基点，贷款利率为LIBOR加码120个基点。(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。