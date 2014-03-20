更新版 1-离岸人民币：台湾柜买中心估今年宝岛债新增160亿人民币，台商优先

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(新增柜买中心说法)
路透台北3月20日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，今年宝岛债（人民币债券）发行量预估可新增160亿人民币，年底发行总额朝300亿目标迈进。
柜买中心总经理李启贤对路透称，规划将三分之一额度给台商发行，其余三分之二则给外企及陆银发行。但以台商具优先发行资格。
至于与新加坡及伦敦交易所合作架构人民币债券平台的计划，李启贤指出，董事长吴寿山日前赴新加坡参加一场论坛，曾于当地与伦敦的交易所代表谈及此事，但目前尚未有明确计划。
〞我们希望个别交易、共同发展，与国际联结、一起长大。〞他说。
据台湾经济日报今日稍早报导，为快速达成人民币离岸中心的目标，柜买中心将积极与新加坡及伦敦交易所合作架构共同发行及交易的人民币债券平台。
台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。
根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)已发行总额为121亿元人民币。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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