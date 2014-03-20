意大利金融：央行总裁维斯科称，未来几季银行业仍将继续减记坏账

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透米兰3月19日 - 意大利央行总裁维斯科周三表示，由于经济仅从70年来最严重衰退中缓慢复苏，未来几季意大利银行业将继续大力减记不良贷款水平。
“由于复苏极慢，未来还会有几季(坏帐数字不太好看)”维斯科在米兰出席意大利银行业协会ABI的会议之后对记者表示。
维斯科称，“令人欣慰的是”坏帐增速减缓。
“但在不良贷款降低之前，我们仍会看到危机对企业的影响。”
意大利银行业在2013年第四季提高了贷款损失准备金，以在欧洲当局今年评估银行业资产之前清理资产负债表。
在被问及意大利银行业资本重组的努力时，维斯科说这是央行曾经要求过的事宜。(完)
(编译 王翔琼；审校 张若琪)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选