意大利金融：央行总裁维斯科称，未来几季银行业仍将继续减记坏账

路透米兰3月19日 - 意大利央行总裁维斯科周三表示，由于经济仅从70年来最严重衰退中缓慢复苏，未来几季意大利银行业将继续大力减记不良贷款水平。

“由于复苏极慢，未来还会有几季(坏帐数字不太好看)”维斯科在米兰出席意大利银行业协会ABI的会议之后对记者表示。

维斯科称，“令人欣慰的是”坏帐增速减缓。

“但在不良贷款降低之前，我们仍会看到危机对企业的影响。”

意大利银行业在2013年第四季提高了贷款损失准备金，以在欧洲当局今年评估银行业资产之前清理资产负债表。

在被问及意大利银行业资本重组的努力时，维斯科说这是央行曾经要求过的事宜。(完)