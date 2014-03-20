澳新汇市：澳元与新西兰元双双下跌，受叶伦隔夜言论冲击

“目前，一个清晰主题是美国利率的压力，这将支撑美元维持良好买兴，”一欧系银行驻新加坡的交易员称，其并预计短期内澳元/美元更多时间会维持在0.90美元下方。

阻力位在0.9050美元左右。

新西兰元兑美元 同样下跌约1%，报0.8525美元，投资者更加密切关注美国升息前景。

稍早数据显示，新西兰第四季经济成长0.9%，与预期一致。新西兰元延续跌势。

“新西兰元在美联储公布决议后就遭到打压，当GDP数据出炉并无任何意外的时候，市场继续重新调整，”ASB Bank分析师Chris Tennent-Brown说。

他表示，考虑到美国结束购债以及升息前景，美元强势料会继续，新西兰元料走软。(完)

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