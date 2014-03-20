澳新汇市：澳元与新西兰元双双下跌，受叶伦隔夜言论冲击

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“目前，一个清晰主题是美国利率的压力，这将支撑美元维持良好买兴，”一欧系银行驻新加坡的交易员称，其并预计短期内澳元/美元更多时间会维持在0.90美元下方。
阻力位在0.9050美元左右。
新西兰元兑美元 同样下跌约1%，报0.8525美元，投资者更加密切关注美国升息前景。
稍早数据显示，新西兰第四季经济成长0.9%，与预期一致。新西兰元延续跌势。
“新西兰元在美联储公布决议后就遭到打压，当GDP数据出炉并无任何意外的时候，市场继续重新调整，”ASB Bank分析师Chris Tennent-Brown说。
他表示，考虑到美国结束购债以及升息前景，美元强势料会继续，新西兰元料走软。(完)
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