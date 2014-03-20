《国际主要央行公开市场操作一览》--3月20日

路透北京3月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦3月19日表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。另外，美联储每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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3/18 买入公债 11.54 02/15/2036 - 02/15/2044

3/17 买入公债 25.44 12/31/2019 - 02/28/2021

3/14 买入公债 11.54 02/15/2036 - 02/15/2044

3/13 买入公债 37.38 03/31/2018 - 11/30/2018

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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3/19 隔夜逆回购 -761.45 0.05%

3/18 隔夜逆回购 -786.06 0.05%

3/17 隔夜逆回购 -485.92 0.05%

3/14 三天逆回购 -542.53 0.05%

3/13 隔夜逆回购 -703.57 0.05%

在2014年3月13日-4月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/18 七天期反向交易 969.064 0.25%(固定利率)

3/18 七天期定期存款 -1,755.00 0.21%

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示，因欧元走强压制物价，欧洲央行一直在准备防止通缩成形的额外政策举措。德拉吉在维也纳发表演说时指出，目前通缩风险“相当有限”，不过，通胀保持低位时间越长，通缩风险出现的可能性就越高。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 116,640

上周三 113,350

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当期变化 +3,290

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦重申，日本经济有望达成2%的通胀目标，表示相信大约一年前实施的大规模刺激政策会有效果。

--央行2月17-18日会议纪录显示，委员们同意经济和物价情况符合其预期。委员们并同意，下个月调高消费税并不会让经济悖离常轨，海外经济所构成的风险则已消退。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行816亿台币存单，与今日存单到期金额715.5亿相较，存单发行余额增100.5亿。

--台湾央行周二公布，共发行948.5亿台币存单，与今日存单到期金额相同，存单发行余额持平。