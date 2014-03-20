台湾证券：研议F股不须专案申请的陆资股东持股上限放宽至50%--金管会

路透台北3月20日 - 台湾金管会证期局官员周四表示，目前正研议修改外募发准则(外国发行人募集与发行有价证券处理准则)，将海外注册地公司来台第一上市(F股)的申请流程，不须经专案申请的陆资股东持股上限，由现行的30%放宽至50%，但尚未最后确认。

台湾工商时报今日报导，金管会力拚6月底前开放陆资持股低于50%的境外企业来台第一上市(F股)；金管会主委曾铭宗指出，开放T股(大陆注册企业)来台挂牌，涉及须取得大陆官方核准及两岸协商，因此应先扩大F股范围。

对此证期局官员对路透表示，依目前外募发准则的规定，在境外企业中，即使陆资股东持股超过30%，但台商企业持股高于陆资，且台商具有控制力，仍能以〞专案许可〞方式申请来台湾第一上市。

该名官员指出，目前金管会研议的方向确实已考虑将不必专案许可的陆资持股门槛提高至50%，但是不是也保留台商企业持股高于陆资，以及台企具控制力的条款，还在讨论中。