菲律宾金融：央行总裁泰谭柯称，该国或需“审慎”调整政策

路透马尼拉3月20日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周四表示，央行或需考虑“审慎的”货币政策调整，把海外商品价格可能的波动性考虑进去。

“即便在政策期间国内通胀仍在目标范围内，但考虑到外部发展情况，其中包括地缘政治风险加大可能导致国际商品价格出现波动，所以需要进行审慎的调整政策，”泰谭柯通过手机文本信息对记者称。

他说，央行认为“提早审慎调整”货币政策是理想的作法。