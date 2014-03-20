菲律宾金融：央行总裁泰谭柯称，该国或需“审慎”调整政策

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透马尼拉3月20日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周四表示，央行或需考虑“审慎的”货币政策调整，把海外商品价格可能的波动性考虑进去。
“即便在政策期间国内通胀仍在目标范围内，但考虑到外部发展情况，其中包括地缘政治风险加大可能导致国际商品价格出现波动，所以需要进行审慎的调整政策，”泰谭柯通过手机文本信息对记者称。
他说，央行认为“提早审慎调整”货币政策是理想的作法。
菲律宾将于3月27日召开政策会议。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。