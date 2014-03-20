CNH动态：离岸汇价失守6.20水平创一年新低，期权停损盘尚不明显

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月20日 - 离岸人民币 周四再创新低点，美国可能提早升息带动美元上涨，以及中间价低开促在岸现汇猛跌，令离岸汇价也是一路走低。不过，市场担心的期权停损盘并未在价格失守6.20后大量触动。
不过，这并不意味着危机解除，这是因为部份合约是在月底结算，虽然部位已经“泡水”，但在结算日前还有喘息的机会。
交易员表示，目前离岸价格紧紧盯着在岸，在境内人民币止跌前，离岸气氛仍偏空人民币。
本地时间下午6:01时，离岸人民币 报6.2050，较上日尾盘6.1910大跌140点子或0.23%，盘中最低来到6.2095，为去年3月28日6.2120以来最低。
在岸现汇跌幅尤重，境内人民币 收报6.2275，跌幅高达310点子或0.50%；人民币中间价 今日低开109点子或0.18%，报6.1460。
中资行人士指出，今日离岸买卖盘皆见，成交量也不小。在人民币大跌时，见到稍早买进美元多头的避险基金获利了结。尽管离岸走势相对在岸强，但市场认为在境内人民币回稳前，离岸难独善其身，特别是美元若一路走强，离岸现汇将更加受压。
“本来认为境内看到6.18，但6.20、6.23..跌得没什么底线，离岸什么时候止跌，要看在岸。“一中资行交易员说。
在市场关注的结构性期权卖压方面，随着离岸汇价频破新低，投资者补缴保证金的动作愈来愈多，但实际上需不需要平仓，则要视合约内容，有的是每日平价（mark to market）,但更多是每月选择一天作结算，若结算当天的汇价低于合约所设定的价位，则投资者有平仓的压力。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦昨日讲话的立场意外强硬，引发了美国可能提早升息的预期，并令人担忧新兴市场会有更多资金外流。印尼卢比周四在新兴亚币中跌幅居前。 （完）
人民币汇率相关新闻
人民币汇率市场报导/掉期
人民币在岸相关新闻
人民币离岸/NDF相关新闻
人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。