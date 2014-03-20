CNH动态：离岸汇价失守6.20水平创一年新低，期权停损盘尚不明显

路透香港3月20日 - 离岸人民币 周四再创新低点，美国可能提早升息带动美元上涨，以及中间价低开促在岸现汇猛跌，令离岸汇价也是一路走低。不过，市场担心的期权停损盘并未在价格失守6.20后大量触动。

不过，这并不意味着危机解除，这是因为部份合约是在月底结算，虽然部位已经“泡水”，但在结算日前还有喘息的机会。

交易员表示，目前离岸价格紧紧盯着在岸，在境内人民币止跌前，离岸气氛仍偏空人民币。

本地时间下午6:01时，离岸人民币 报6.2050，较上日尾盘6.1910大跌140点子或0.23%，盘中最低来到6.2095，为去年3月28日6.2120以来最低。

在岸现汇跌幅尤重，境内人民币 收报6.2275，跌幅高达310点子或0.50%；人民币中间价 今日低开109点子或0.18%，报6.1460。

中资行人士指出，今日离岸买卖盘皆见，成交量也不小。在人民币大跌时，见到稍早买进美元多头的避险基金获利了结。尽管离岸走势相对在岸强，但市场认为在境内人民币回稳前，离岸难独善其身，特别是美元若一路走强，离岸现汇将更加受压。

“本来认为境内看到6.18，但6.20、6.23..跌得没什么底线，离岸什么时候止跌，要看在岸。“一中资行交易员说。

在市场关注的结构性期权卖压方面，随着离岸汇价频破新低，投资者补缴保证金的动作愈来愈多，但实际上需不需要平仓，则要视合约内容，有的是每日平价（mark to market）,但更多是每月选择一天作结算，若结算当天的汇价低于合约所设定的价位，则投资者有平仓的压力。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦昨日讲话的立场意外强硬，引发了美国可能提早升息的预期，并令人担忧新兴市场会有更多资金外流。印尼卢比周四在新兴亚币中跌幅居前。 （完）

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