美国个股：通用汽车必须为破产前隐匿点火开关问题负起法律责任--诉讼案

路透纽约3月19日 - 周三一宗诉讼案要求通用汽车 对2009年破产之前隐匿点火开关问题负起法律责任，这让通用大受打击。

该点火开关问题导致通用于上个月召回160万辆汽车。

通用与2009年申请破产的通用已是不同的法人。根据其脱离破产保护的条件，所谓新的通用并不需要对2009年7月以前发生的意外负起法律上的赔偿责任。“旧通用”或破产前通用所遗留下来的事业需负起责任。

在联邦法院所提起的集体诉讼计划表示，原告应该被允许控告破产前的行为，“因为该行为是由旧通用和通用所隐匿”。

该诉讼案并称，通用有责任向联邦政府报告任何有关破产前生产车辆的安全问题。

通用发言人士不愿针对诉讼案置评，称公司已为召回事件道歉，并将处理客户的需求列为优先事项。

周三的诉讼案是车主提起的数个案子之一。车主们主张近期的召回事件造成其车子价值降低。但该案似乎是第一个新公司须为破产前公司负起法律责任的案子。

该名原告是Katie McConnell，是2007年款Saturn Ion Coupe的车主。根据提起该诉讼案的律师Steve Berman，此案至少求偿3.5亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)