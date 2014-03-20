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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 10:27 BJT

《全球市场》美元和美国公债收益率跳涨，叶伦暗示明春或将升息

美国升息前景对一些新兴市场而言也不是好事，因为这可能会令资本撤离，从而对股市和汇市构成压力。

同时，中国看来正在通过人民币贬值来支撑放缓的经济，这对该地区其他国家带来降低本币汇率从而保持出口竞争力的压力。

人民币兑美元 周四跌至一年低位6.2135，远离今年初水准6.0515，这对人民币这一严格管理的货币来说是巨大的波动。

上周末中国人民银行将人民币即期波幅扩大至2%。

油市方面，布兰特原油期货 周四升0.21美元，至每桶106.06美元，而美元原油期货 涨0.07美元，报100.44美元。(完) (编译 许娜/张荻/洪曦/石冠兰 审校 张涛/郑茵/李爽/王翔琼/于春红)
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