《全球市场》美元和美国公债收益率跳涨，叶伦暗示明春或将升息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国升息前景对一些新兴市场而言也不是好事，因为这可能会令资本撤离，从而对股市和汇市构成压力。
同时，中国看来正在通过人民币贬值来支撑放缓的经济，这对该地区其他国家带来降低本币汇率从而保持出口竞争力的压力。
人民币兑美元 周四跌至一年低位6.2135，远离今年初水准6.0515，这对人民币这一严格管理的货币来说是巨大的波动。
上周末中国人民银行将人民币即期波幅扩大至2%。
油市方面，布兰特原油期货 周四升0.21美元，至每桶106.06美元，而美元原油期货 涨0.07美元，报100.44美元。(完) (编译 许娜/张荻/洪曦/石冠兰 审校 张涛/郑茵/李爽/王翔琼/于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。