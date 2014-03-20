中国新债：江苏江南农商行下周二将招标发行至多10亿元二级资本债，期限10年

路透上海3月20日 - 中国江苏江南农村商业银行股份有限公司周四公告称，将于下周二(25日)在银行间市场招标发行不超过10亿元人民币10年期固息二级资本债，在第5年末附发行人赎回权，募集资金将专项用于补充发行人二级资本。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债缴款日和起息日同为3月26日，牵头主承销商为东海证券，联席主承销商为海通证券 和西南证券 。

根据联合资信评估有限公司的评级结果，本期债券的信用级别为AA-级，发行人主体评级为AA级。

截至2013年6月末，江苏江南农商行资本充足率为12.38%，不良贷款率为1.57%，拨备覆盖率175.5%。(完)

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