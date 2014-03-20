《路透晚报》--3月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国国企1-2月累计利润同比增2.8%，地方国企利润下滑

中国财政部周四公布2014年1-2月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额3,265.4亿元，同比增长2.8%。主要经济效益指标增幅继续呈下降态势。

--澳洲宣布卫星图像发现疑似马航失联飞机相关物体

澳洲总理艾保德周四表示，卫星图像发现两个可能与马来西亚失联飞机相关的物体。澳洲海事安全局(AMSA)称，卫星图像显示的疑似马来西亚失联飞机残骸“模糊不清”，其中最大尺寸达24米。

--《综述》中国上市房企再融资正式开闸，市场化调控进一步兑现

随着中国两家房地产公司获准在证券市场定向增发融资，因调控而暂停数年的房地产企业股权融资正式开闸，将有助于房企拓宽规范的融资渠道，降低融资成本，实现更为良性的发展。在中国个别房企深受资金短缺困扰之际，这一进展传递出明确的政策信号：政府对房地产的调控趋于市场化，在有效控制整体风险的前提下，支持房地产商增加供应能力，让市场原则发挥更大作用。

--中国“以房养老”保险开始征求意见，将在京沪等四城市试点

中国面临着人口老龄化问题，“以房养老”作为完善社会养老保障机制的一种形式进入公众视野。上海证券报周四报导，保监会近日就相关内容开始征求意见，有望在北京、上海、广州、武汉四个城市开展试点。

--台湾2月外销订单年增率低于预期，3月订单金额料将增加

台湾经济部周四公布，2月外销订单较上年同期增5.7%，低于市场预估的年增8.85%。经济部并预估，3月外销订单金额将较2月增加。经济部新闻稿表示，电子产品因手持装置需求增加，带动晶圆设计、封测成长，不过今年全球经济复苏未如预期，恐减缓全球贸易动能。

--中国一季度并购金额同比降8%，房地产业并购最热门--汤森路透

汤森路透最新数据显示，截止周三，在已公布的并购案中，涉及中国企业的并购交易总额达470亿美元，较去年同期下降8.3%，是近三年来一季度并购金额最低记录。其中，房地产行业是中国参与的并购交易中的热门行业。

【固定收益】

--公开市场分析：人民币暴跌正回购大幅减力，经济趋弱政策微调可期

在资金面初显趋紧苗头时，中国央行公开市场周四正回购操作明显缩量，给市场带来惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。

--中国债市综述：央行收敛正回购量缓和谨慎情绪，现券向好IRS回落

中国央行周四灵活收敛正回购操作规模，此举立竿见影地起到缓和机构谨慎情绪的良效，现券市场买需抬头助其脱离近两日颓势，利率互换(IRS)亦全线回落，短端步幅更甚。

--新债预测：国开行两期债定位料与现券相仿，三年品种更受欢迎

中国国家开发银行 CHDB.UL 周五将招标增发两期金融债，包括三年和七年期。路透调查显示，央行公开市场减力回笼令流动性忧虑缓和，二级市场券价随之走稳反弹，料明日新债招标亦有所回暖，两期债定位与现券相仿。

--中国债市：11天威债周五暂停上市，交易所高收益债风险继续暴露

中国保定天威保变电气股份公司 600550.SS 周四公告称，其2011年发行的公司债 CN122083=SS 将于周五（21日）暂停上市，意味该支债券将成为首只未获缓冲交易时间段即被暂停上市的公司债。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘暴跌0.4%，FED提早升息预期令非美货币一蹶不起

扩波幅后第四日人民币跌势加剧，人民币兑美元即期 cny=cfxs 周四早盘急跌0.4%，盘中最低报6.2280元，相较上日收盘暴跌逾300个点，为逾一年新低，随后隔夜美元多头获利回吐令跌幅略有缩窄。

--《综述》人民币扩波幅后连跌三日，监管层和市场互探底线

中国人民币汇率连跌三日突破五个整数关口，这就是市场对中国央行放宽浮动幅度新政的反应。而面对复杂的经济环境和改变中的市场规则，市场和监管层在互相试探彼此能容忍的底线，以寻求新的平衡点。

--《焦点》人民币汇价下跌至衍生品巨亏临界点，或招致市场抛售人民币

人民币跌至近一年低点，对于一种离岸衍生品的持有人来说，汇价已处在可能引发巨亏的关键水准，而这或许会推动人民币进一步下跌。

--离岸人民币：台湾柜买中心估今年宝岛债新增160亿人民币，台商优先

台湾柜台买卖中心周四表示，今年宝岛债（人民币债券）发行量预估可新增160亿人民币，年底发行总额朝300亿目标迈进。

--离岸人民币：台湾柜买中心拟与新加坡及伦敦合作架构人民币债券平台

台湾本地媒体经济日报周四指出，为快速达成人民币离岸中心的目标，柜买中心将积极与新加坡及伦敦交易所合作架构共同发行及交易的人民币债券平台。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收跌逾1%至两个月新低，对宏观经济担忧升温

中国股市沪综指周四收跌逾1%，创下两个月来收盘新低。分析师指出，市场对于中国经济能否企稳的疑虑升温，估值偏高的中小市值板块率先回调，带动大盘明显下沉，再度失守2,000点整数关口。

--中国期市：沪铜震荡收高站稳45,000元，市场寄望政策面暖风激励

在空头回补提振下，上海期铜周四收盘站上45,000元关口，盘中虽出现大幅震荡但未能再创新低。分析师表示，前期连续大跌后，空方动能逐渐减弱，在国内债务违约忧虑隐现之际，市场对决策层出台稳定经济的预期也在上升，料有助铜价短线企稳。

--中国期货：上证50及中证500股指期货仿真交易周五启动，与沪深300互补

在沪深300股指期货推出近四年后，中国金融期货交易所又将新推两只股指期货品种，周五将开展上证50和中证500股指期货的全市场仿真交易。分析师指出，这两只指数，尤其是中证500指数的权重股，与沪深300指数重合度不高，有利于满足投资者配置或套保需求。

--全球金融：美国首支A股ETF受追捧，资管公司趁热打铁挺进中国股市

美国资产管理公司希望扩大对中国股市投资，推出上市交易基金来投资于中国国内股市，希望在首支此类美国上市的ETF取得初步成功之际趁热打铁。

--中国证券：上交所放宽QFII证券交易投资范围和持股比例限制

中国上海证券交易所周三称，放宽合格境外机构投资者（QFII）证券交易的投资范围，新增优先股、政策性金融债、资产支持证券、国债预发行交易等品种。对单只A股合计持股比例限制由20%提高到30%。

--港股业绩：腾讯控股去年业绩符预期，拟拆细股份5月中生效

中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 0700.HK 周三宣布，去年第四季度净利按年上升13%，受惠于网络游戏业务录得稳健增长。公司并宣布，建议拆细股份，将一股现有股份拆细为五股，令小投资者较易入场。

--港股业绩：中移动去年净利倒退近6%，为14年来首见