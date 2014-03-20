金属期市：伦敦期铜下跌，美联储释出加息时间表

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
上海期交所6月期铜合约 削减海外涨幅，报每吨45,410元人民币，仍上涨1.45%。该合约稍早触及46,500元人民币，为3月12日以来最高水准。
美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦周三表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。这比一些投资者预期的时间点有些早。美国股市与债市下跌。
人民币挫跌至近一年低位，使一种离岸衍生品的持有者面临关键水准，有可能让其蒙受重大损失，或引发人民币的进一步跌势。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/张若琪 审校 戴素萍/李爽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。