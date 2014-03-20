金属期市：伦敦期铜下跌，美联储释出加息时间表

上海期交所6月期铜合约 削减海外涨幅，报每吨45,410元人民币，仍上涨1.45%。该合约稍早触及46,500元人民币，为3月12日以来最高水准。

美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦周三表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。这比一些投资者预期的时间点有些早。美国股市与债市下跌。

人民币挫跌至近一年低位，使一种离岸衍生品的持有者面临关键水准，有可能让其蒙受重大损失，或引发人民币的进一步跌势。(完)

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