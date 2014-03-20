日本股市：受叶伦言论打压下跌，日圆走软帮助限制跌幅

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
叶伦周三表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。
出口类股涨跌互现，本田汽车 上涨0.5%，丰田汽车 下跌0.3%，佳能 亦跌0.3%。
“在美联储政策前景充满不确定的情况下，投资者规避风险。同样，他们不必在4月重大事件(消费税上调)前建立仓位，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称，“就日本市场而言，人们希望静观消费税上调对经济造成何种影响，以及日本央行是否会对此采取行动。”
Kuramochi还表示，鉴于乌克兰紧张局势，外资可能会暂时离场观望。
东证股价指数 下跌0.3%，至1,160.34点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。