日本股市：受叶伦言论打压下跌，日圆走软帮助限制跌幅

叶伦周三表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。

出口类股涨跌互现，本田汽车 上涨0.5%，丰田汽车 下跌0.3%，佳能 亦跌0.3%。

“在美联储政策前景充满不确定的情况下，投资者规避风险。同样，他们不必在4月重大事件(消费税上调)前建立仓位，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称，“就日本市场而言，人们希望静观消费税上调对经济造成何种影响，以及日本央行是否会对此采取行动。”

Kuramochi还表示，鉴于乌克兰紧张局势，外资可能会暂时离场观望。