台湾债市：主要公债殖利率随美债弹升，美联储意外调整利率指引

路透台北3月20日 - 台湾主要公债殖利率周四弹升，因上日美联储会议意外调整市场的利率指引。周三美债殖利率明显走高，也带动台债殖利率扬升。

交易员表示，美联储最早在明年上半年即可能升息，这早于市场的预估。他们认为，台湾央行有相当高的可能性将会跟进美国的货币政策，因此明年第二季以后台湾央行升息的预估走高。

〞今天就跟着美债..但美债10年还没弹过2.8%，台债殖利率也还在区间之内。〞一位大型证券交易员表示。

他们认为，即便今日遭逢FED可能早于市场预期升息的利空，但台湾的五年、10年期公债殖利率盘中并未正式升破区间重要关卡--1.10%以及1.60%，显示目前高档有接手的买盘。

只不过，他们也说，若是美债10年殖利率弹升2.8%，再走出一波向上趋势，抑或是台湾央行下周的利率会议有更鹰派的说法，才会让台债殖利率波动区间明显上移。

在美联储为期两日会议后的记者会上，美联储主席叶伦称在结束目前购债计划后“相当长的一段时间”可能是六个月左右，之后可能升息。叶伦的讲话令交易商措手不及。

美国公债价格周三大跌，因市场认知是美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者将较市场预期更早开始升息。指标10年期公债 收益率报2.773%，较周二尾盘上升9个基点。

国际投行--星展银行出具报告指出，年初以来虽然美国及中国的数据不如预期，但中国更可能因实体经济放缓而损及台湾的出口情况，目前暂维持台湾今年GDP3.3%预估不变，央行年底升息半码(0.125个百分点)的预估。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.09-1.11%

* 10年公债103/6：1.59-1.61%

本地时间1015时最新报价：

* 五年公债103/4 殖利率升2.04基点报1.1004%。

* 10年公债103/6 殖利率升1.89基点至1.5925%。

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