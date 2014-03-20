中国新债：国开行下周二将增发五期固息债，总额至多300亿元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月20日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(3月25日)再次招标增发今年第1-5期固息债(俗称“福娃债”)，总额不超过300亿元人民币。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本次增发五期债中，三年及七年期品种采用多重价格(美国式)招标方式，其他期限采用单一价格(荷兰式)招标方式。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 1年：50亿元
7年：70亿元
3/5/10年：60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月25日9:30-10:30
7/10年：3月25日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 4月1日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 1/5/10年：3月26日-4月1日
3/7年：3月31日-4月1日
上市日 1年：4月3日
3/5/7/10年：4月8日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
(加权) (加权)
2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%
(加权)
3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%
(加权) (加权)
3/11增发中标收益率 4.5100% 5.1510% 5.3408% 5.5023% 5.5586%
(加权) (加权)
3/18增发中标收益率 4.5519% 5.1232% 5.2986% 5.4806% 5.5304%
(加权) (加权) (完)
参看详情，可点选 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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