中国货币市场：七天回购利率止升转稳，正回购明显缩量安抚情绪

路透上海3月20日 - 中国央行公开市场正回购明显缩量，安抚机构此前紧张情绪。银行间资金市场周四早盘主要回购利率升势放缓，除隔夜受开盘价带动续涨近20个基点(bp)外，七天期基本止升转稳。

交易员认为，央行在流动性趋紧势头刚有抬头时即有反应，显示其稳定市场的意图仍在，未来资金面或不需要太过担心。

央行公开市场稍早进行了260亿元人民币28天期正回购操作，规模较周二及上周同期均缩减逾七成，利率则继续持平在4.0%。

上海一券商交易员表示，“在正回购量没出来之前，还是有一点紧张。一出来，比预期少不少，(心态)马上就恢复稳定了。”

她并称，今日资金供给较上日增多，但隔夜品种仍延续一定涨幅，可能更多受开盘价定位引导；至于14天回购利率的下跌，则可能是因为该期限包括了不少不足14天成交所致，并不能真实反映跨月资金情况。

一般来说，银行间资金市场将两至七天期限回购计入七天期品种，八至14天成交计入14天品种。

华南一银行交易员进一步指出，近期人民币汇率波动巨大，而且美联储也有新动作，中国央行应该无意人为加大市场波动，因此才在资金趋紧苗头初现时，即明显缩减正回购规模。

在美联储为期两日会议后的记者会上，美联储主席叶伦称在结束目前购债计划后“相当长的一段时间”可能是六个月左右，之后可能升息。叶伦的讲话令交易商措手不及。

扩波幅后第四日人民币跌势未止，人民币兑美元即期 周四早盘轻松跌破6.21和6.22元两个整数关，最低探至6.2280元，较上日收盘价跌逾300点子。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0169 2.8220 +19.49

七天 3.4842 3.4612 +2.30

14天 3.7410 3.7878 -4.68

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.6150 2.7100 +290.50

七天 3.6150 3.5050 +11.00

14天 4.1000 3.3650 +73.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1000 2.8300 +27.00

七天 3.4800 3.4600 +2.00

14天 3.6500 3.8000 -15.00

Shibor

其中:隔夜 3.0110 2.8025 +20.85

七天 3.4740 3.4220 +5.20

三个月 5.5000 5.5000 +0.00