台湾股市：早盘下滑，银行和能源类股挫跌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月20日 - 台湾股市周四早盘跌0.99%。美股下跌，抗议与大陆签署贸易协议的活动仍在持续，且有媒体报导银行业被调查，这些都令投资者心惊。
截至0150GMT，加权股价指数 跌86.26点至8,604.51，在本地区乃至全球股市中跌幅均居前。前一日跌0.49%。
周三抗议学生数冲进台湾立法院，要求取消与中国大陆签署海峡两岸服务贸易协议的计划。市场观察人士认为该协议获得通过是保持台湾竞争力的关键，但本地产业认为这可能威胁到就业。
台湾工商时报周四报导称，因近期人民币、日圆汇价波动，造成银行TMU(金融行销部门)业务客户投诉激增，金管会检查局近日启动专案金检，锁定业务量高的前七大本地银行金检。
金融保险类指数 下跌0.98%。
其它分类指数也大幅下跌，玻璃陶瓷类指数 跌2.3%；油电燃气类增函数 也下滑1.95%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。