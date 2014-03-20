台湾股市：早盘下滑，银行和能源类股挫跌

路透台北3月20日 - 台湾股市周四早盘跌0.99%。美股下跌，抗议与大陆签署贸易协议的活动仍在持续，且有媒体报导银行业被调查，这些都令投资者心惊。

周三抗议学生数冲进台湾立法院，要求取消与中国大陆签署海峡两岸服务贸易协议的计划。市场观察人士认为该协议获得通过是保持台湾竞争力的关键，但本地产业认为这可能威胁到就业。