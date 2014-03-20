版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 10:32 BJT

台湾股市：早盘下滑，银行和能源类股挫跌

路透台北3月20日 - 台湾股市周四早盘跌0.99%。美股下跌，抗议与大陆签署贸易协议的活动仍在持续，且有媒体报导银行业被调查，这些都令投资者心惊。

截至0150GMT，加权股价指数 跌86.26点至8,604.51，在本地区乃至全球股市中跌幅均居前。前一日跌0.49%。

周三抗议学生数冲进台湾立法院，要求取消与中国大陆签署海峡两岸服务贸易协议的计划。市场观察人士认为该协议获得通过是保持台湾竞争力的关键，但本地产业认为这可能威胁到就业。

台湾工商时报周四报导称，因近期人民币、日圆汇价波动，造成银行TMU(金融行销部门)业务客户投诉激增，金管会检查局近日启动专案金检，锁定业务量高的前七大本地银行金检。

金融保险类指数 下跌0.98%。

其它分类指数也大幅下跌，玻璃陶瓷类指数 跌2.3%；油电燃气类增函数 也下滑1.95%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐