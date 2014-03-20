台湾汇市：台币盘初续贬，美联储升息说令30.50心理价位遭跌破

路透台北3月20日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易续贬。交易员表示，美联储主席叶伦的升息说令亚币不支倒地，人民币跌势亦未见止稳，令盘初台币迅速贬破30.50心理价位。

不过海外无本金交割远期外汇(NDF)似有获利了结迹象，一个月期美元/台币的溢价幅度略见收敛。汇银人士表示，台币连续重贬两天，短期满足点料将出现。但能否有效止稳，还是要看人民币的后市表现。预估今日实质成交区间将在30.480-30.550。

〞外资买(美元)很凶，本地银行也有，出口商继续抛。〞一位本地银行交易员表示。

另一本地银行交易员则称，叶伦的升息利空需要时间消化，这两天台币走势料将偏弱。

汇银人士并指出，人民币何时止贬回稳，料是牵动台币走向的关键因素。此外，外资于昨日台股期货结算后似乎偏空操作，应留意其转卖超台股后，资金是否会明显汇出。

在美联储为期两日会议后的记者会上，美联储主席叶伦称在结束目前购债计划后“相当长的一段时间”可能是六个月左右，之后可能升息。叶伦的讲话令交易商措手不及。

扩波幅后第四日人民币跌势未止，人民币兑美元即期 周四盘初跌破6.22整数关。中间价周四亦大跌逾百点至近四个半月低点，为连续第三日下挫。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.509-30.529，上日台币实质交易区间主要在30.346-30.430。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币溢价幅度收敛；一个月远汇报价 早盘在30.545/30.557左右，上日纽约盘收在30.580。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.480-30.550

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