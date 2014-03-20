《焦点》人民币汇价下跌至衍生品巨亏临界点，或招致市场抛售人民币

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
一年期无本金交割远期外汇(NDF)表明，人民币兑美元一年后将来到6.22，澳新银行预测今年底汇价将为6.08。
**注意波动率**
然衍生性市场也暗示人民币会更加疲弱。
一个月期美元/人民币期权隐含波动率周三向纪录水准靠拢，且是2013年全年所见水准的两倍。远期期权换汇点暗示会有更多的卖压。
波动率愈大，银行就必须更加在现货和衍生商品市场买进美元来对冲部位。
“注意波动率，”一在香港的欧系银行外汇交易中心主管表示。他不愿具名，因其未得到授权向媒体公开发言。
在央行暗示乐见汇率走软之际，企业美元卖盘缺位，只会加速人民币的贬值。
“他们正释出一个讯号，即不要炒作人民币，”一在香港的亚洲宏观对冲基金执行董事表示。他也因未获授权对媒体发言而不愿具名。(完) (编译 白云/李爽/戴素萍 审校 田建华/石冠兰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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