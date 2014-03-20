修正-更新版1-中国汇市：人民币早盘暴跌0.4%，FED提早升息预期令非美货币一蹶不起

(修正以更正发稿日期为20日)

* 人民币即期轻松洞穿6.22关口

* 中间价跌逾百点加重空头氛围

* 年内跌幅扩至约2.7%

* FOMC会议后人民币汇率下行压力加大

路透北京3月20日 - 扩波幅后第四日人民币跌势加剧，人民币兑美元即期 周四早盘急跌0.4%，盘中最低报6.2280元，相较上日收盘暴跌逾300个点，为逾一年新低，随后隔夜美元多头获利回吐令跌幅略有缩窄。

美联储最新议息会议强化美国提前加息预期，推动美元上涨，亦带动人民币中间价周四大跌逾百点至近四个半月低点，为连续第三日下挫，加重空头氛围。

交易员称，非美货币周四普遍走跌，走跌幅度都在100个点以上，所以人民币中间价低开100个点也是合情合理的。受中间价因素以及境外CNH也跌破6.20o双重打压，汇市一开盘就引发购汇高潮，人民币汇率跌势汹涌，虽然境内美元高位吸引部分结汇盘，但力量终究有限。

“中间价是跟着美元指数走，并不等于人民币有更大的贬值空间，今天2%的贬值下限要到6.26多，这其实有点夸张，...达到扩波幅的极限基本上没有太大可能性。”一外资行交易员指出。

北京时间11:58，人民币兑美元即期报6.2218元，盘中最低报6.2280元，扩波幅政策以来仅四天，人民币汇率已然最大下挫778点，年内跌幅扩至2.7%，上日收报6.1965元。今日人民币兑美元中间价 为6.1460元，上日中间价为6.1351元。

上述外资行交易员并表示，美国可能提前升息，加上中国扩波幅的政策效应，中间价在下半年更多是双向波动趋势。

另一家外资行总行资金管理部高层娄超亦指出，人民币贬值势头还得维持一段时间，但肯定会有回升的时候。今年可以预见人民币汇率将是动荡的一年，年底收官时人民币应该会有所贬值。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩亦指出，美联储会议强化市场对FED提前加息的预期。从美国股指和国债等资产价格的表现看，此举的负面影响超市场预期。预计人民币汇率将迎来扩大波幅后的第一次真正考验。

全球汇市，美元指数周四早段处于两周高位，之前美联储主席叶伦讲话促使市场对其加息时间的预期提前，提振美元上扬。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2300/90，上日尾盘为6.225。

北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2032/62元，上一交易日尾盘报6.187元。