台湾债市：RP利率稳于低位，金融债交割未造成影响

路透台北3月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四平稳于低位。由于市场资金仍多，并未感受到季底的紧缩压力，附买回利率仍持平于近期的低水位。

交易人士说，今日虽有永丰银行的金融债券交割，但未造成紧缩效果，投信仍有缺券的情况。至于公债方面，有一家大型银行表示，近期证券商频频于公债市场卖券，因此多提早还钱，资金并不缺。

〞目前季底情况看来还好，还有投信来预框(预先约定承做)下周的券，〞一位票券商交易员说。永丰金 旗下永丰银行金融债20亿台币今日进行交割。

他们也表示，投信为了预防季底客户的基金赎回潮，因此多不做跨季的交易，不过票券商也很少让投信客户落点在季底之前，因为票券商也会担忧季底的紧缩效果。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，也同上日。

今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，与上日大致不变。极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。