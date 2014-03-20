台湾债市：RP利率稳于低位，金融债交割未造成影响

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四平稳于低位。由于市场资金仍多，并未感受到季底的紧缩压力，附买回利率仍持平于近期的低水位。
交易人士说，今日虽有永丰银行的金融债券交割，但未造成紧缩效果，投信仍有缺券的情况。至于公债方面，有一家大型银行表示，近期证券商频频于公债市场卖券，因此多提早还钱，资金并不缺。
〞目前季底情况看来还好，还有投信来预框(预先约定承做)下周的券，〞一位票券商交易员说。永丰金 旗下永丰银行金融债20亿台币今日进行交割。
他们也表示，投信为了预防季底客户的基金赎回潮，因此多不做跨季的交易，不过票券商也很少让投信客户落点在季底之前，因为票券商也会担忧季底的紧缩效果。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，也同上日。
今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，与上日大致不变。极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。
周五公司债市场将交割大众银行金融债35亿台币。至于下周亦有不少金融债待交割：下周二(25日)上海商银将交割67亿台币，周四(27日)台工银交割13亿金融债、下周五(28日)兆丰银行将交割金融债30亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。