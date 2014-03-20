路透基点：新鸿基地产19.6亿美元五年期贷款部分在二级市场转售

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，新鸿基地产2013年3月获得的152亿港元(19.6亿美元)五年期双档贷款，其中一部分将在二级市场出售，综合收益为150个基点。
这笔子弹式贷款将于2018年7月到期，等分为定期贷款和循环信贷两部分。
借款人是新鸿基地产(金融服务)有限公司。在初级市场，这笔自行安排的俱乐部贷款的综合收益为158个基点，利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码138个基点，吸引到21家银行参与。(完) (编译 王翔琼；审校 屈桂娟)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。