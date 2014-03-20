路透基点：新鸿基地产19.6亿美元五年期贷款部分在二级市场转售

路透香港3月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，新鸿基地产2013年3月获得的152亿港元(19.6亿美元)五年期双档贷款，其中一部分将在二级市场出售，综合收益为150个基点。

这笔子弹式贷款将于2018年7月到期，等分为定期贷款和循环信贷两部分。

借款人是新鸿基地产(金融服务)有限公司。在初级市场，这笔自行安排的俱乐部贷款的综合收益为158个基点，利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码138个基点，吸引到21家银行参与。(完) (编译 王翔琼；审校 屈桂娟)