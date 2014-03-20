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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 11:16 BJT

韩国汇市：韩元兑美元走贬，因叶伦言论提振美元

“市场普遍认为，美元-韩元陷于区间内交投。”一外商银行交易员称。“我想目前为止尚未看到有来自出口商的大量美元供应，因此得看看午后有什么和需求相关的交易浮现。”

三年期公债期货 跌0.11点，反映了隔夜美国公债在叶伦评论后下跌。

0232GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,074.1 1,070.5

日圆/韩元 10.4832/892 10.4560

韩国公债期货 * 105.75 105.86

韩国综合股价指数 1,922.12 1,937.68

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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