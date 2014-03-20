金融产业：比特币公司探寻美国有关比特币衍生品交易的监管法规

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿3月20日 - 美国一位高层监管官员周三表示，过去一个月有公司询问关于比特币衍生品交易所的监管法规，表明这种虚拟货币可能会成为更为主流的金融产品。
在诸如Mt. Gox等比特币交易所出现事故之后，监管机构加强了对该行业的管理。
科技的日新月异令监管机构很难对比特币分类，但诸如期货、互换等交易衍生品则会将相关公司置于商品期货交易委员会(CFTC)的监管之下。
CFTC委员Bart Chilton在接受路透的采访时表示：“我告诉你，(如果)他们有衍生品合约，那么我们就有管辖权...我们就会监管。”
Chilton还表示，过去30天，许多公司询问了相关信息，以探明要设立比特币衍生品交易场所的话，需要遵守什么法规。
“这些公司希望知道，如果他们想要(官方)身份，该怎么办。”
他拒绝透露这些公司的名称，并表示这些公司尚未正式提交获得法律身份的文件。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。