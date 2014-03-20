金融产业：比特币公司探寻美国有关比特币衍生品交易的监管法规

路透华盛顿3月20日 - 美国一位高层监管官员周三表示，过去一个月有公司询问关于比特币衍生品交易所的监管法规，表明这种虚拟货币可能会成为更为主流的金融产品。

在诸如Mt. Gox等比特币交易所出现事故之后，监管机构加强了对该行业的管理。

科技的日新月异令监管机构很难对比特币分类，但诸如期货、互换等交易衍生品则会将相关公司置于商品期货交易委员会(CFTC)的监管之下。

CFTC委员Bart Chilton在接受路透的采访时表示：“我告诉你，(如果)他们有衍生品合约，那么我们就有管辖权...我们就会监管。”

Chilton还表示，过去30天，许多公司询问了相关信息，以探明要设立比特币衍生品交易场所的话，需要遵守什么法规。

“这些公司希望知道，如果他们想要(官方)身份，该怎么办。”