台湾货币市场：短率持平，央行让市场适度宽松料季底平稳过渡

* 短率不动如山

* 央行隔夜冲销仍减少力道，市场宽松

* 银行短票买气旺，但券源不足

记者 林妙容

路透台北3月20日 - 台湾银行间短率周四几乎没有变化。市场资金调度人士指出，台湾央行在隔夜冲销力道持续缩手，让市场维持适度宽松，上日当日超额准备数字已经转正，显示银行资金水位走高，季底料平稳度过，不须担心。

市场资金调度人士表示，季底需求不如预期，加上央行的公开操作也倾向让市场资金维持较高的流动性，在跨季拆款利率部分，0.45%几乎已经到顶，少数利率高开的银行成交较难。市场预料0.45%的高位利率有机会维持至下周，不至于再突然走高。

〞市场还是松，就是且战且走，还有两个礼拜时间调数字，不太急。〞一位银行交易员表示。

尽管下周央行将标售364天期国库券、以及举行第一季理监事会议在即，但多数交易人士认为当前台湾市场短钱浮滥，国库券利率没有走高机会，央行也不至于有改变货币政策的空间。市场对下周事件缺乏预期，也令市况安静一如往昔。

本地时间11:11时，

--台币兑美元 早盘跌9.9分报30.536。

--台湾加权股价指数 大跌约0.95%。

--银行间隔夜拆款加权平均利 暂报0.388%，上日收0.387%；今日区间暂在0.387-0.400%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.415%，上日区间在0.380-0.420%。

**短票利率亦无变化**

短票市场方面，票券商指出，短票券发行量持续低迷，虽然银行因钱多买气旺盛，但临季底票券商倾赖银行提供跨季资金拆借，银行则需要票券商提供券源去化资金，两两牵制令拆款及短票利率均躺平底部，没有变化空间。

〞现在和银行的往来就是拆款和短票搭配一起谈，利率就不会动。〞一位大型票券商交易员说。

票券商交易人士指出，当前银行对提供跨季资金的限制不多，票券商对季底平稳度过已十分放心，也影响积极拿钱的意愿。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率与上日大致相同。

台湾央行今日存单到期金额3,320.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五为3,566.5亿台币。

下周央行存单到期总额为9,607.55亿台币，落点分别为周一4,052.3亿、周二996.25亿、周三2,303.2亿、周四2,202.8亿及周五53亿。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为6亿台币，累计超额准备为负1,348亿台币、加计前期1%的超额准备为负831亿台币。

**RP券少资金多**

债券市场附买回(RP)利率大致平稳于低位。由于市场资金仍多，并未感受到季底的紧缩压力，附买回利率仍持平于近期的低水位。

交易人士说，今日虽有永丰银行的金融债券交割，但未造成紧缩效果，投信仍有缺券的情况。至于公债方面，有一家大型银行表示，近期证券商频频于公债市场卖券，因此多提早还钱，资金并不缺。

〞目前季底情况看来还好，还有投信来预框(预先约定承做)下周的券，〞一位票券商交易员说。永丰金 2890.TW 旗下永丰银行金融债20亿台币今日进行交割。

他们也表示，投信为了预防季底客户的基金赎回潮，因此多不做跨季的交易，不过票券商也很少让投信客户落点在季底之前，因为票券商也会担忧季底的紧缩效果。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，也同上日。

今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，与上日大致不变。极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。