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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 13:11 BJT

英国个股：晶片设计商ARM估智慧手机等晶片产值至2018年可增长逾50%

路透台北3月20日 - 英国晶片设计商ARM 周四预估，2018年在智慧手机与可携式装置的晶片产值达200亿美元，较2013年的130亿约增加53.8%。

ARM高层在台北举行的记者会中称，2018年在穿戴式以及其他嵌入式连结装置的晶片产值可达200亿美元，2013年为140亿。

该人士也表示，希望伺服器晶片在2014年出货。 (完) (采访 金迈克; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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