路透基点：远东集团2.6亿美元贷款案启动--RLPC

路透香港3月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，五家牵头行和簿记行周一启动了远东集团大陆子公司的一笔2.6亿美元五年期定期贷款。

五家银行为东方汇理银行、中国信托商业银行(代理行)、瑞穗银行(递补行)、三井住友银行以及台北富邦商业银行。

该笔贷款分为四部分：A部分为2.6亿美元，B部分为相当于1.3亿美元的人民币贷款，C部分为相当于1.3亿美元的日圆贷款，D部分为相当于1.3亿美元的欧元贷款。四部分总计不得超过2.6亿美元。

A部分贷款利率为较两个月、三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点；B部分为较两个月、三个月或六个月离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)加码150个基点；C部分为较两个月、三个月或六个月日圆LIBOR加码140个基点；D部分为较两个月、三个月或六个月欧元LIBOR加码190个基点。

2016年起，当借款方税前净利润率超过3%时，按同样基准利率，A、B、C、D四部分贷款利率将分别降至加码135、145、135和185个基点。

如果台北银行间美元拆借利率(TAIFX)和LIBOR利差超过35个基点，借款方将支付超出的部分。

受邀参贷银行若承诺贷款3,000美元或以上，可获18基点前端费用及牵头行头衔；承诺贷款2,000万-2,900万美元者，可获12个基点的费用和管理行头衔；承诺贷款1,000万-1,900万美元者，可获8个基点的费用。

该贷款在两年半的宽限期过后，将分六期半年不等额偿还，即第一期还款10%，第二至三期还款15%，第四至六期还款20%。

借款方为远东联石化(扬州)有限公司，担保方为东联化学和PET Far Eastern (Holding) Ltd。这两家公司在借款方公司持有相同的股份。

支持函由远东新世纪出具。

贷款资金将用于兴建环氧乙烷和乙二醇工厂。回复截止日期为4月18日。

正如12月报导称，远东集团当时正在为旗下扬州两家公司寻求约4亿美元五年期融资。

远东旗下在扬州的另一家公司--远东仪化石化(扬州)去年6月则搁置了3.5亿美元的融资案，因等待环评。

仪化石化的这笔贷款，包括A和B两部分，A为3.5亿美元的分期贷款，B是1.4亿美元等值的三年期子弹式人民币贷款。A部分美元贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码190个基点，B部分人民币贷款的利率为较中银香港、交通银行、汇丰控股和渣打银行的三个月或六个月离岸人民币香港同业拆息(CNH Hibor)均值加码195个基点。两部分贷款的利率都与借款方的税前净利润挂钩。